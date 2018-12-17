В Минобороны рассказали о важнейшей особенности системы военного образования РФ

Особенностью системы военного образования является то, что вузы всегда работали и работают по программам специалитета, ни в одном военном вузе нет бакалавриата. Об этом рассказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

По его словам, в последние годы военное ведомство получило право самостоятельно разрабатывать образовательные стандарты.

Панков также отметил, что по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу начиная с 2015 года вузы занялись цифровизацией военного образования. Таким образом, было разработано и внедрено в образовательный процесс более 100 единых базовых электронных учебников, а всего количество электронных учебников и электронных учебных пособий превышает 12 тысяч.

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