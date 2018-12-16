Учения по спецпрограмме проводят снайперы в ЗВО

Снайперы мотострелковых дивизий ЗВО приступили к практическим занятиям по специальной программе подготовки снайперов.

Учебные места развернуты на специализированном полигоне снайперов в Воронежской области. После ознакомления с особенностями местности, баллистики и способами передвижения на поле боя, снайперы проходят комплексные тренировки по обучению работы снайперских пар: «найти и опознать» (прием, когда снайперу дают лишь 10 секунд для запоминания фото, после чего он должен поразить на дистанции до 150 метров необходимую цель), «снайперская дуэль» (прием, когда снайперу необходимо найти и уничтожить замаскированного противника), «заложник» ( прием, когда снайперу необходимо из пистолета Макарова с расстояния в 25 метров поразить на точность цель в виде противника, удерживающего заложника), а также «холодный выстрел» (прием, когда после занятия выгодного рубежа снайперу необходимо с первого выстрела без пристрелки оружия поразить цель, размером с шар для пинг-понга).

Также в рамках этих маневров со снайперами специализированных рот общевойсковой армии Западного военного округа пройдет первый отборочный этап к профессиональному конкурсу Армейских международных игр-2019 «Снайперский рубеж».