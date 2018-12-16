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«Летающие танки»: кадры сокрушительного ракетного удара в исполнении штурмовиков Су-25

Александра Арсентьева
13:12 16.12.2018
Эскадрилья штурмовиков выполнила свыше 30 вылетов. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.

Российские летчики в Киргизии не оставили шансов условному противнику. В ходе учебно-тренировочных полетов штурмовики Су-25 нанесли сокрушительный ракетный удар по наземным целям.

«Летающие танки» поднялись в небо с аэродрома Кант и взяли курс на высокогорный полигон Эдельвейс. Выполнению задач не помешала даже низкая облачность, потому что за штурвалами самолетов находились настоящие асы.

Экипажи самолетов отработали на высоте от 200 до 2,5 тысяч метров, скорость штурмовиков составляла 700 километров в час. Эскадрилья штурмовиков выполнила свыше 30 вылетов. Поражение всех целей зафиксировали средства объективного контроля.

Российская авиабаза Кант остается надежным оплотом оперативных сил ОДКБ на среднеазиатском направлении. Помимо Су-25, на вооружении части стоят боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24.

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