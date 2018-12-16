Секретный бункер: как выглядит изнутри Центральный командный пункт РВСН

Первый полк ракетных комплексов «Ярс» шахтного базирования на этой неделе заступил на боевое дежурство в Калужской области. Завтра у стратегических ракетчиков профессиональный праздник. «Звезда» рассказывает, кто отдает приказы боевым расчетам наших межконтинентальных ракетных комплексов.

Осенью 1941 года во Власихе в Московской области располагался штаб Западного фронта. Именно отсюда Жуков командовал обороной Москвы. Сейчас эти места носят не менее важное и даже стратегическое значение. Ведь именно здесь располагается Центральный командный пункт РВСН.



Те, кто управляет межконтинентальными ракетными комплексами, несут дежурство глубоко под землей - на глубине в десятки метров. Сооружение разделено на отсеки, защищенные гермодверьми, которые весят несколько сотен килограммов и спасают от взрывной волны.

Полк Козельский дивизии в Калужской области первым в Ракетных войсках завершил перевооружение на новые комплексы «Ярс» шахтного базирования и заступил на боевое дежурство.

Накануне профессионального праздника ракетчиков-стратегов командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что уже скоро комплексы нового поколения получат еще четыре ракетных полка - под Калугой, а также в Йошкар-Оле, Новосибирске и Иркутске.