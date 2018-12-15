Ту-160 и его аналоги в НАТО: сравнительные характеристики

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские Ту-160 «музейными экспонатами». Это заявление дипломат сделал после того, как стратегические ракетоносцы совершили перелет в Венесуэлу, где приняли участие в совместных учениях.

В Минобороны России после этого напомнили дипломату, что с момента своего создания Ту-160 до сих пор по многим параметрам не имеет аналогов в мире.

«Если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с "музейным экспонатом", то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли», - заявил представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Звезда» решила детально сравнить «Белого лебедя» с его натовскими аналогами. Преимущество оказалось очевидным: