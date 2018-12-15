В центре Москвы «кремлевские курсанты» простились с родным училищем

В центре Москвы состоялся выпуск офицеров Московского высшего военного командного училища (МосВОКУ). Торжественная церемония, на которой «кремлевские курсанты» простились с родным учебным заведением, состоялась в Александровском саду.

В общей сложности нагрудные знаки и дипломы получили более 300 военнослужащих. С этим знаменательным событием их поздравили представители Главкомата Сухопутных войск, ветераны и родственники.

После традиционного прощания со знаменем училищем молодые офицеры прошли торжественным маршем вдоль стены Кремля.

Офицеры-«кремлевцы» считаются элитой Вооруженных Сил РФ. В МосВОКУ предъявляются высочайшие требования по боевой, физической и тактической подготовке.

За все годы существования вуза в его стенах получили образование пять маршалов и более 500 генералов.