На Черноморском флоте будут созданы филиалы парка «Патриот»

В объединениях, соединения и воинских частях Черноморского флота будут созданы филиалы «Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Южного военного округа». Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе флота.

В соответствии с планом развития севастопольского филиала парка «Патриот», первую площадку разместят на Мекензиевых горах недалеко от одного из символов обороны Севастополя - бронебашенной батареи №30.

В дальнейшей перспективе в структуре парка будут использоваться военные музеи в Балаклаве и на Михайловской батарее, также будет создан ряд территориально и тематически раздельных кластеров.

Отделения парка «Патриот», ориентированные на патриотическое воспитание молодого пополнения будут сформированы на территории 11 воинских частей флота.