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В Петербурге появится филиал Пансиона воспитанниц Минобороны РФ

Вадим Иванов
08:41 15.12.2018
Его строительство начнется уже в 2019 году. Филиал расположится на острове Бычий, где укрепят берег, возведут учебно-спортивный комплекс с катком и спортивными залами.
В Петербурге появится филиал Пансиона воспитанниц Минобороны РФ

Филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ откроется в Санкт-Петербурге. Его строительство начнется уже в 2019 году, рассказала заместитель главы оборонного ведомства Татьяна Шевцова.

Шевцова приняла участие в заседании Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного экономического университета. По словам замминистра, учебное заведение для дочерей военнослужащих очень востребовано.

Филиал расположится на острове Бычий, где укрепят берег, возведут учебно-спортивный комплекс с катком и спортивными залами. Спальный корпус сможет принять 560 воспитанниц. Номера в нем будут двухместные с прихожей, санузлами и гардеробной, а дворы и скверы оформят в дизайнерском стиле.

«Основные задачи, которые мы ставим перед собой, создавая такие учреждения, это, конечно, в первую очередь, дать хорошее образование нашим детям. И, если говорить о пансоне воспитанниц, то средний балл у них - 82, они у нас поступают в лучшие вузы страны, не обязательно в вузы Министерства обороны», - отметила заместитель министра.

Ну а в Кронштадте Минобороны России планирует создать кластер Военно-Морского Флота. Как отметила Татьяна Шевцова, он объединит образование, науку и военно-морскую практику.

Замминистра также рассказала о новой системе военной подготовки в гражданских вузах, которая, по ее словам, оптимально адаптирована как к задачам минобороны, так и к потребностям самих студентов. Они получают дополнительную военную специальность, а Вооруженные Силы РФ пополняются квалифицированными специалистами.

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