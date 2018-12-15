Шойгу предложил Мэттису обсудить разногласия по ДРСМД

По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу через атташе по вопросам обороны при посольстве США в России были переданы обращения главе Пентагона Джеймсу Мэттису, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Отмечается, что российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки.

При этом, как подчеркнул Конашенков, американская сторона за несколько дней никак не отреагировала на предложение.

«Все это говорит о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности», - добавил официальный представитель Минобороны.

Также российская сторона выразила глубокую обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории Сирии восточнее Евфрата. В частности, Шойгу обратился к главе Пентагона по проблеме лагеря беженцев «Эр-Рукбан».