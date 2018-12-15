«Мероприятия выполнены на отлично»: командир дивизии оценил визит Ту-160 в Венесуэлу

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории России после выполнения международного визита в Боливарианскую Республику Венесуэла. Командир дивизии гвардии полковник Олег Пчела рассказал «Звезде» о подробностях полета.

«Сегодня экипажи 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии завершили международные мероприятия и вернулись на свою родную базу. Все мероприятия, которые были поставлены, были выполнены на отлично, авиационная техника работала безупречно», - заявил Пчела.

Ранее сообщалось, что в ходе полета самолеты Ту-160 преодолели свыше 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе. Полет проходил над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

