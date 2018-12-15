Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы

Минобороны РФ показало кадры возвращения стратегических ракетоносцев Ту-160 на аэродром базирования на территории Российской Федерации после выполнения международного визита в Боливарианскую Республику Венесуэла.

Ранее сообщалось, что в ходе полета Ту-160 преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

«Во время пребывания в Венесуэле экипажи дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря, получив практический опыт выполнения полетного задания в районе экватора в условии высокой влажности и температурных режимов, а также проведения совместных полетов с экипажами истребительной авиации ВВС Венесуэлы, которые выполнили сопровождение российских самолетов на отдельных этапах маршрута», - заявили в Минобороны.

В заключительный день международного визита делегации Воздушно-космических сил состоялась встреча командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего ВВС Венесуэлы дивизионного генерала Педро Альберто Хулиак Лартигес.

Участники встречи обменялись мнением о ходе выполнения полетов российских и венесуэльских авиационных экипажей.

Обсуждая вопросы военного сотрудничества командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш пригласил коллег принять участие в международном этапе конкурса летного мастерства «Авиадартс», который пройдет в рамках армейских международных игр «АрМИ-2019».

По завершению встречи делегации двух стран обменялись сувенирами.