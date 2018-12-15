«Белые лебеди» вернулись в Россию из Венесуэлы

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования в Российскую Федерацию после выполнения международного визита в Боливарианскую Республику Венесуэла, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ту-160 преодолели более 12 тысяч километров. Полет ракетоносцев проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Во время него экипажи выполнили дозаправку топливом в воздухе.

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, полет выполнялся в соответствии с международными правилами. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Ранее командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отчитался о выполненных задачах в ходе визита в Венесуэлу. В том числе он доложил главнокомандующему ВКС РФ генерал-полковнику Сергею Суровикину подробности перелета Ту-160 и самолетов сопровождения из России, а также подробности тренировочного полета, который прошел уже над акваторией Карибского моря.