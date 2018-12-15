Установки двойного назначения: в Минобороны объяснили, как именно США нарушает ДРСМД

Заместитель министра обороны России Александр Фомин подвел итоги международной работы ведомства, проделанной за год. Это произошло в открытом формате на брифинге, куда были приглашены военные атташе иностранных государств.

Фомин коснулся и темы Договора о ракетах средней и меньшей дальности, о выходе из которого недавно заявили в США. Заместитель министра обороны подчеркнул, что действия Вашингтона ни в коей мере не способствуют глобальной безопасности.

Заместитель министра обороны отметил, что в США обвинили РФ в нарушении ДРСМД, но при этом до сих пор не предъявили никаких подтверждающих фактов, предпочитая оперировать одними голословными заявлениями. Вместе с тем Штаты сами нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и российская сторона может предъявить факты на этот счет.

«Размещенные на объектах ПРО в Европе установки МК-41 разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk, дальность которых составляет 2,4 тысяч километров. Мало того, эти установки, как известно, имеют двойное назначение, они могут привлекаться не только для пуска противоракет, но также и ударных ракет класса "поверхность-поверхность"», - рассказал Александр Фомин в ходе брифинга.

Ранее заявления США о выходе из Договора прокомментировали в МИД РФ. Заместитель главы ведомства Сергей Рябков отметил, что США до сих не известили о каких-либо конкретных шагах и действиях, которые повлечет за собой это решение. Кроме того, решение Штатов о приостановке исполнения своих обязательств не может иметь никаких последствий с юридической стороны, так как является ничтожным с точки зрения права.