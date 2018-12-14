Более 100 министров обороны приглашены на MCIS-2019

Более 100 министров обороны приглашены на Московскую международную конференцию по безопасности MCIS-2019 в Москву. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«В будущем году состоится очередная, восьмая конференция. Приглашения направлены руководителям военных ведомств из 101 государства и главам восьми международных организаций», - заявил Фомин на брифинге для иностранных атташе об итогах международной деятельности оборонного ведомства в 2018 году.

По его словам, Минобороны России планирует на предстоящей конференции увеличить не только площадки для диалога, но и круг обсуждаемых вопросов.

Замминистра рассказал, что к традиционным форматам пленарных заседаний и дискуссионных секций добавятся круглые столы, на которых эксперты в области безопасности смогут высказать свое мнение об угрозах современного мира.