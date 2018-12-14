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«Юнармия» будет сотрудничать с «Автомобильными дорогами» Москвы

Александр Пешков
17:54 14.12.2018
Соглашение предусматривает развитие системы патриотического воспитания молодежи и поддержку одаренных детей и подростков.
«Юнармия» будет сотрудничать с «Автомобильными дорогами» Москвы

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и ГБУ «Автомобильные дороги» подписали соглашение в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи. Церемония подписания документа состоялась в Москве, в офисе ведущей организации дорожно-коммунального хозяйства по комплексному обслуживанию и содержанию автодорог.

Свои подписи в договоре поставили начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России летчик-космонавт Роман Романенко и руководитель государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

«Уверен, впереди у нас много интересной работы. Будут и совместные проекты, и события, и даты! Первый шаг мы уже сделали – посвятили пятьсот детей сотрудников учреждения в юнармейцы. Чтобы уже вместе бороться с вызовами, с которыми сталкивается нынешнее подрастающее поколение. В Правительстве Москвы осознают важность патриотического воспитания: заместитель Мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Павлович Бирюков всячески содействует этой работе. В "Юнармию" приходят тысячи молодых людей по всей стране, и мы очень этому рады. Но чтобы обеспечить их всем необходимым, дать возможность гармонично развиваться, нам нужна именно такая тесная кооперация со всеми небезразличными организациями и учреждениями!», - подчеркнул Романенко.

В свою очередь, Александр Орешкин отметил, что сотрудничество «Автомобильных дорог» с «Юнармией» будет развивать гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения. Более того, у ребят появится возможность раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности. «Уверен, что юнармейцы смогут стать достойными защитниками своего Отечества», - отметил он.

Среди ключевых направлений развития соглашением предусмотрены совместные проекты, разработка образовательных материалов и познавательных программ, развитие и повышение интереса детей и подростков к военно-техническим знаниям, а также поддержка одаренных детей и подростков.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 276 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

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