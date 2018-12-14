Навстречу солнцу: Ту-160 вылетели из Венесуэлы в Россию

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вылетели из Каракаса и взяли курс на родную базу. Экипажам предстоит совершить полет над Антлантикой и северными морями общей протяженностью 10 тысяч километров, это займет около 13 часов.

Накануне экипажи выполнили тренировочные полеты над Карибским морем. Попутно они отработали взаимодействие с истребителями ВВС Венесуэлы. Техника проявила себя отлично, никаких отказов не было.

Это уже второй в истории визит наших стратегических бомбардировщиков в Южную Америку. Впервые это произошло в 2008 году. Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что практика совместных военных полетов с Россией будет продолжена.