«Это место воинской чести»: бывший Главком ВВС поддержал строительство Главного храма ВС РФ

Генерал армии, герой России, главнокомандующий ВВС РФ в 2000-2007 гг. Владимир Михайлов поддержал строительство Главного храма ВС РФ, который появится в подмосковном парке «Патриот».

«Это храм воинской чести, воинского достоинства. Я когда узнал, что закладывается и строится храм, я тут же вложил определенную сумму в строительство этого храма. Двумя руками поддерживаю. Заходя в храм, можно будет помолиться и одновременно погордиться подвигами российских солдат, которые совершаются изо дня в день», - подчеркнул Михайлов в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

О строительстве Главного храма ВС РФ сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и стал главным инициатором его возведения. Храм строится на народные пожертвования. Для взносов открыт банковский счет, на который каждый желающий может перечислить любую сумму.

По плану, первых прихожан собор примет уже в 2020 году. Его открытие будет приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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