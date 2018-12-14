В Минобороны ответили на заявление посла США, назвавшего Ту-160 «музейным экспонатом»

В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцахТу-160, на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона, заявил официальный представитель Минобороны Росси генерал-майор Игорь Конашенков.

«Хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО», - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что с учетом начавшегося производства модернизированной версии стратегического ракетоносца Ту-160М2 данные преимущества только возросли.

«Поэтому если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с «музейным экспонатом», то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям», - заявил представитель Минобороны РФ.

Ту-160 – уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет – более 3000 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар. Но в случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.