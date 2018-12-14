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Бывший главком ВВС РФ рассказал о новинках на форуме «Армия-2019»

Владимир Михайлов
14:35 14.12.2018
На форуме «Армия-2019», скорее всего, продемонстрируют Су-57
Бывший главком ВВС РФ рассказал о новинках на форуме «Армия-2019»
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Генерал армии, герой России, главнокомандующий ВВС РФ в 2000-2007 гг. Владимир Михайлов в интервью «Звезде» рассказал, какие новинки могут быть представлены на форуме «Армия» в 2019 году.

Бывший Главком Военно-воздушных Сил не исключил появления на экспозиции самолетов Су-35 и Су-57.

«По линии авиации наверняка будет демонстрироваться Су-35, который завоевал огромный авторитет, в том числе в Сирии. Великолепный самолет. Все, что было вложено в него, он выполняет на сто процентов. Наверняка будет демонстрироваться наш ПАК ФА, самолет 5-го поколения Су-57», - предположил Михайлов в программе «Между тем».

МВТФ «Армия» проводится ежегодно с 2015 года в подмосковной Кубинке. Он состоит из выставочной, научно-деловой и демонстрационной программ. Каждый год на одной площадке собираются производители оружия и заказчики, представители Минобороны России, а также специалисты научно-исследовательских институтов, гражданских и военных высших учебных заведений.

Форум «Армия» в 2019 году состоится летом, в июне.

Полная версия интервью Владимира Михайлова доступна на сайте «Звезды».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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