Залп «Булавами» и масштабный поход: командующий Северным флотом рассказал об итогах 2018 года

Основные итоги боевой и повседневной деятельности Северного флота в 2018 году подвел его командующий - адмирал Николай Евменов. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Уходящий год был для флота насыщен событиями боевой и оперативной подготовки, уникальными походами отрядов боевых кораблей и судов обеспечения флота в Арктику, Средиземное море и другие районы Мирового океана. Североморцы приняли участие в крупнейших за последние годы маневрах "Восток-2018", провели ряд специальных учений, отчитывались в рамках инспекторской проверки армии ВВС и ПВО», - цитирует адмирала пресс-служба.

По словам Евменова, в завершающемся учебном году силами Северного флота было выполнено около 3800 зачетных мероприятий боевой подготовки, больше половины из которых – боевые упражнения с практическим применением оружия. Было проведено 148 учений, отработано и сдано 139 курсовых и 78 противолодочных задач, выполнено 157 ракетных стрельб. В целом план боевой подготовки Северного флота в 2018 году перевыполнен на 10%.

Общая наплаванность подводных лодок превысила запланированные показатели на 36%, а надводных кораблей – на 86%. Она позволила эффективно подготовить экипажи к решению задач по предназначению.

Адмирал Евменов подчеркнул, что многие мероприятия боевой подготовки в 2018 учебном году проводились впервые, например, впервые за несколько лет был проведен масштабный сбор-поход Северного флота, в котором были задействованы сразу 36 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 14 летательных аппаратов, 36 единиц техники и вооружения сухопутных и береговых войск и берегового ракетно-артиллерийского соединения, 133 единицы вооружения и военной специальной техники войск ПВО.

В 2018 году впервые в истории отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в рамках участия в стратегических маневрах «Восток-2018» совершил трансарктический переход Северным морским путем из Баренцева моря в Берингово и обратно. На данном маршруте перехода силами Северного флота впервые было проведено межвидовое учение по защите морских и островных территорий России в районе поселка Тикси, а также уникальное двустороннее учение с элементами рейдовых действий в Арктике на Чукотском полуострове. Впервые с арктического побережья острова Котельный на архипелаге Новосибирские острова была выполнена ракетная стрельба береговым ракетным комплексом «Бастион», заступившим на боевое дежурство в составе наших арктических подразделений.

Командующий Северным флотом особо выделил действия подводных сил. В 2018 учебном году морские стратегические ядерные силы, составляющие основу Северного флота, в очередной раз подтвердили свою готовность к выполнению поставленных задач.

«Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" в рамках проверки стратегических ядерных сил, проводимой под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Президента России Владимира Путина, произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке», - подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Также впервые в истории экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» произвел залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» с борта атомной подводной лодки проекта «Борей».

Успешно выполнил зачетную ракетную стрельбу из подводного положения по береговым целям экипаж подводного ракетного крейсера «Северодвинск» в акватории Белого моря.

Экипажи подводных крейсеров продолжили освоение новых районов плавания, в том числе и подо льдами Северного Ледовитого океана.

На Северном флоте была проведена значительная работа по обеспечению испытаний новых кораблей. Завершены государственные испытания фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», начаты заводские ходовые испытания атомного подводного ракетного крейсера «Князь Владимир» и атомной подводной лодки «Казань», а также ряд других испытательных мероприятий.

В рамках обеспечения испытаний силами флота совершено 46 выходов надводных кораблей и подводных лодок общей продолжительностью более 150 суток. Выполнено около 210 вылетов самолетов и вертолетов. В общей сложности в рамках программ испытаний выполнено 14 ракетных и зенитно-ракетных стрельб.

Северный флот при поддержке Русского географического общества в 2018 году впервые в современной российской истории осуществил беспрецедентную комплексную экспедицию на архипелаг Новая Земля.

Экспедиционными отрядами Северного флота преодолено 1794 километров на вертолетах, 3813 миль на кораблях и судах, 1380 километров на снегоболотоходах, а также 110 километров пешком.

Каждый остров Новой Земли за три этапа экспедиции был пересечен дважды – от моря до моря. Всего в экспедиционной деятельности приняли участие 48 человек, а также экипажи одного корабля и четырех судов.

В ходе комплексной экспедиции был проведен ряд исторических экспериментов по реконструкции маршрутов первопроходцев. Это были не просто формальные пересечения островов, а именно исторические эксперименты, в ходе которых, используя известные первоисточники и архивные материалы, исследователи при помощи современных технологий воссоздавали маршруты первопроходцев, а уже затем преодолевали их.

Прошедшая комплексная экспедиция имела больше научное и историческое значение. Рекогносцировка и три этапа комплексной экспедиции позволили изучить Северный и Южный острова Новой Земли как никогда раньше. Первый этап начался в первых числах июня. Экспедиционный отряд Северного флота совершил рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова на штатных вездеходах «Витязь». 900 километров по маршруту врача полярной станции Леонида Гриневецкого — он прошел этим путем на собачьих упряжках в 1883 году.

На втором этапе исследовано юго-западное побережье того же Южного острова, а на третьем северо-западное побережье Северного острова, начиная с самой северной точки — мыса Желания. Экспедиционные группы на квадроциклах обследовали заброшенный военный городок с аэродромом, а также исследовали маршруты выхода на ледниковый купол.

Кроме прочего участники всех трех этапов искали артефакты времен Великой Отечественной войны. Большая часть находок будет отреставрирована и выставлена в открытом доступе в музеях и частях Северного флота. На памятных местах освоения Новой Земля были установлены мемориальные знаки.

В настоящее время итоги экспедиционной деятельности Северного флота в 2018 году тщательно анализируются и обобщаются. Комплексная экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля выдвинута на соискание премии Русского географического общества.

В 2018 году большой объем научно-исследовательской работы в арктических морях выполнили гидрографы Северного флота. Самый долгий за последние годы арктический поход продолжительностью 70 суток совершило гидрографическое судно «Горизонт» с экспедиционной группой на борту. Усилия гидрографов были направлены на проведение океанографических исследований в дальней и ближней морских зонах, в том числе в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях, море Лаптевых. Возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков.

За время экспедиции гидрографами было выполнено свыше 10,5 тысяч километров маршрутного промера, около 2 тысяч километров общей съемки рельефа дна в районах «белых пятен» Восточно-Сибирского моря, более тысячи километров детальной съемки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий.

Впервые за многие десятилетия проведено изучение береговой линии на островах архипелага Северная Земля. Благодаря относительно благоприятной ледовой обстановке судно обогнуло архипелаг с востока через мыс Арктический. Аналогичные случаи в мировой практике имеют единичный характер.

По итогам арктических гидрографических экспедиций, выполненных в 2015-2018 годах, был подготовлен и передан в Русское географическое общество подробный отчет. В нем отражены итоги экспедиционной деятельности, в ходе которой гидрографами Северного флота были открыты и описаны 1 пролив, 12 островов, 14 мысов, 6 бухт. В одной из проведенных экспедиций было обнаружено и исчезновение острова Перламутровый (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Площадь открытых островов превысила площадь Княжества Монако.

В 2018 году традиционно высокое внимание на Северном флоте было уделено военно-исторической деятельности. Были проведены водолазные работы на затонувших в Баренцевом море транспортах «Томас Дональдсон» и «Баллот», с которых подняли на поверхность американские танки «Шерман» и М3Ли, поставлявшиеся в СССР по Ленд-лизу во время Великой Отечественной войны.

В июле в Баренцевом море на 250-метровой глубине специалистами Северного флота с помощью необитаемого телеуправляемого аппарата на корпусе погибшей 13 ноября 1940 года подводной лодки Д-1 «Декабрист» была установлена мемориальная доска с названием корабля и поименным списком экипажа. В непосредственной близости от корпуса лодки на дне также был установлен православный крест. Вместе с военнослужащими Северного флота в торжественной церемонии участвовал генерал-майор Юрий Петрович Прохоренко – сын комиссара подводной лодки старшего политрука Петра Прохоренко.

Были завершены работы по подъему из озера Среднего Ваенгского пикирующего бомбардировщика Пе-2, погибшего в августе 1942 года, и его экипажа. Летчики были торжественно захоронены на Североморском военно-мемориальном кладбище 1 ноября.