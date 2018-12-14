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«В мире таких не будет» - экс-главком ВВС РФ рассказал о строящемся музее ВКС в парке «Патриот»

Лина Давыдова
14:28 14.12.2018
Бывший главнокомандующий ВВС РФ Владимир Михайлов в интервью «Звезде» рассказал, каким будет Центральный музей ВКС, который планируется открыть в подмосковном парке «Патриот» в 2020 году.

В 2020 году в парке «Патриот» планируют открыть самый крупный музей военной авиационной техники в мире. Он получит название Центральный музей ВКС. Его площадь превысит 25 000 квадратных метров - это больше, чем площадь самого крупного на данный момент французского Музея авиации и космонавтики в Ле-Бурже.

Сейчас собрание редких самолетов находится в Государственном авиационном музее в Монино. Его открыли еще в 1960 году недалеко от бывшей Военно-воздушной академии имени Гагарина. Уникальная экспозиция включает почти 200 самолетов и вертолетов. Согласно плану, до 2020 апреля все экспонаты перевезут в подмосковный «Патриот».

Экспозиция будет состоять из десятков самолетов и вертолетов, стоявших на вооружении российской армии. Кроме того, в музее представят прототипы новейшей техники. Следить за ее техническим состоянием будут в том числе специалисты «Объединенной авиастроительной корпорации» и сотрудники ключевых авиационных конструкторских бюро.

Генерал армии, герой России, главнокомандующий ВВС РФ в 2000-2007 гг. Владимир Михайлов в интервью «Звезде» рассказал, как появилась идея создать в парке «Патриот» крупнейший авиационный музей мира, и почему было принято решение вывезти из Монино выставочные самолеты.

«Что касается музея в Монино. В 1958 году было принято решение создать этот музей. Там находились авиаремонтные предприятия. И первый экспонат Ту-4 выпущен был в 1952 году. В 1958 году он прилетел на ремонтные работы и остался там. Потому что в 1958 году эти ремонтные мастерские прекратили свою работу. И это был первый экземпляр. Потом еще четыре самолета добавились. И когда в феврале 1960 года было первое посещение посетителей, там всего было 14 самолетов. И медленно-медленно он рос», - отметил Михайлов в программе «Между тем».

В то же время генерал армии объяснил, что реконструировать Государственный авиационный музей бессмысленно. По словам Михайлова, Монино в последние годы не может похвастаться большим количеством посетителей, в отличие от того же парка «Патриот».

«Он практически уже не функционирует... Это просто стоянка самолетов, которая кажется заброшенной... А что касается парка «Патриот», когда я побывал там, я уходил оттуда с чувством гордости.. И я как авиатор думал, что и авиационная составляющая в большей степени там будет иметь место», - пояснил российский военачальник.

Новый музей ВКС привлечет к себе множество посетителей как из России, так и из-за рубежа, уверен генерал.

«Экспонаты будут перевезены (из Монино - прим.ред.), они в основном будут теми же. Но все это будет показано на новом техническом уровне, на более высоком, современном... Можно будет демонстрировать воздушные бои, и люди смогут тренироваться на тренажерах... В мире таких музеев не будет», - перечислил Михайлов.

Генерал не исключил, что благодаря появлению нового музея возрастет интерес к авиации у молодого поколения. По словам Михайлова, уже сейчас в стране значительно вырос конкурс в летные образовательные учреждения.

«Даже те мероприятия, которые Минобороны проводит сейчас, повысили конкурс в летные училища. И не только в летные. Очередь стоит, чтобы поступить на контрактную службу. Это все говорит об авторитете армии и о ее популярности», - подчеркнул генерал Армии.

Центральный музей ВКС будет работать во взаимодействии с центральным архивом Минобороны. По словам Михайлова, это позволит предоставлять посетителям достоверную информацию о той или иной военной технике и истории ее появления.

Полный выпуск интервью с Владимиром Михайловым доступен на сайте «Звезды».

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