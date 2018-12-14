В МИД РФ опровергли слухи о наличии ядерного оружия на Ту-160 в Венесуэле

Вымыслом назвали в МИД России заявление Организации американских государств о, якобы, наличии на борту стратегических ракетоносцев Ту-160, прилетевших в Венесуэлу, ядерного оружия.

«Российская Федерация строго и в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по Дополнительному протоколу II к Договору о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, в котором зафиксированы юридические обязывающие гарантии, исключающие применение и угрозу применения Россией ядерного оружия в отношении государств зоны», - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В МИД подчеркнули, что полет в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков ни в коей мере не нарушил положений указанного договора.

«Мы глубоко сожалеем, что руководство ОАГ использует свой статус для распространения недостоверной, вымышленной информации о политике России в латиноамериканском регионе в стиле пресловутого #highlylikely», - добавили в дипломатическом ведомстве.

10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили трансатлантический перелет в Венесуэлу, где позже приняли участие в совместных учениях с вооруженными силами этой страны. Делегацию российских военных возглавил командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. 14 декабря главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин отдал приказ организовать подготовку перелета ракетоносцев Ту-160 в места постоянной дислокации.