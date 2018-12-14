«Тунгуски», «Грады» и «Крокодилы»: кадры огненного шоу на полигоне в Ленобласти

На полигоне в Ленинградской области прошли масштабные учения с участием мотострелков, танкистов, артиллерии и авиации. Во время тренировки были применены, в частности, зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», реактивная система залпового огня «Град» и вертолеты Ми-24, известные как «Крокодилы».

«Тунгуска», способная выполнять до 5000 выстрелов в минуту, в ходе маневров отразила атаку условного противника, который нападал и с воздуха, и с земли. Мишени при этом имитировали вражескую бронетехнику, а наступление останавливали и танки, и артиллерия.

Что касается мотострелков, то свои действия на учениях отработал не просто батальон, а батальонная тактическая группа, усиленная тяжелым вооружением, авиацией и самой современной техникой. Так, при помощи беспилотных летательных аппаратов, а также новейшего комплекса управления, разведки и связи «Стрелец» командиры могут управлять огнем даже находясь на большом удалении от передовой.

«Разведчик, находящийся за 40 километров от переднего края, с помощью современной аппаратуры определяет координаты цели и дает их на средства поражения - на машину, которая стреляет. Соответственно, уменьшается время на обнаружение, поражение цели и выполнение задачи», - объясняет командир мотострелкового батальона Сергей Казарин.

Эти учения - своеобразный урок для руководящего состава Западного военного округа. С перспективными способами ведения боевых действий знакомятся более 200 генералов и офицеров всех соединений ЗВО, Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО.

Все подразделения выполнили поставленные задачи - сначала остановив, а потом уничтожив условного противника. Подобные тактические учения теперь проводят каждый месяц, благодаря им военнослужащие могут постоянно наращивать свое мастерство.