В Москве почтили память воинов органов государственной безопасности

Память воинов органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Москве.

К 100-летию Военной Контрразведки в Южном Бутове в храме святого праведного воина Феодора Ушакова прошел благодарственный молебен и панихида. Там собрались сотрудники и ветераны секретной службы из разных регионов.

На заупокойной молитве были упомянуты несколько десятков имен. Только в годы Великой Отечественной войны свою жизнь за Родину отдали больше 60 тысяч сотрудников органов безопасности.