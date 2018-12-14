Задачи выполнены: главком ВКС РФ отдал приказ Ту-160 в Венесуэле возвращаться домой

Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш доложил главнокомандующему ВКС РФ генерал-полковнику Сергею Суровикину о выполнении полетов стратегических ракетоносцев Ту-160 в республику Венесуэла. Доклад был произведен посредством видеоконференцсвязи.

Генерал-лейтенант отчитался о выполненных задачах. В докладе он озвучил все подробности перелета Ту-160 и самолетов сопровождения, включая протяженность маршрута и список акваторий, над которыми проходил полет.

«Полет проходил над акваториями Атлантического океана, Норвежского и Карибского морей на высотах 10-11 тысяч метров. Время полета составило 13 часов 15 минут. Протяженность маршрута – 10459 километров. Над акваторией Норвежского моря отмечено сопровождение истребителями иностранных государств. Нарушений режима полета не выявлено», - доложил командующий Дальней авиацией.

Кобылаш в своем докладе также отметил, что все этапы полета прошли штатно. Отказов авиационной техники зафиксировано не было, задачи выполнены в полном объеме. Главком ВКС принял доклад и дал командующему задачу организовать подготовку к перелету в места постоянного дислоцирования.