«Уралы» снега не боятся: мотострелки отработали экстремальное вождение на грузовиках

Водители сформированного первого декабря мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа провели первую тренировку по экстремальному вождению на военной технике. Занятия прошли под Ростовом-на-Дону на полигоне Кузьминский.

В практике экстремального вождения приняли участие более ста военнослужащих. Они отработали приемы скоростного маневрирования, движение задним ходом с заездом в капонир и прохождение маршрута колонной. Все это происходило в условиях сложной местности.

Для обучения водителей создали группы, которые занимаются перевозкой сложных технических агрегатов, опасных грузов и личного состава. Им предстоит пройти курс контраварийной подготовки на тяжелых грузовиках, в том числе УАЗ и Урал-4320.

После окончания 10-дневного курса обучаемые сдадут экзамены по основам управления машиной в экстремальных ситуациях, после чего совершат марши на 100 и 300 километров, тем самым заслужив дополнительную учетную квалификацию.