ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Возле границ Российской Федерации за последнюю неделю были зафиксированы шестнадцать иностранных разведчиков.

Для перехвата летательных аппаратов дважды поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО РФ, сообщили в Министерстве обороны страны.

Благодаря профессиональным действиям летчиков ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было, подчеркнули в ведомстве.