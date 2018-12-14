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ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Наталья Вальханская
01:00 14.12.2018
В Минобороны подчеркнули, что нарушений российских границ допущено не было.
ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Фото: Минобороны РФ

Возле границ Российской Федерации за последнюю неделю были зафиксированы шестнадцать иностранных разведчиков.

Для перехвата летательных аппаратов дважды поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО РФ, сообщили в Министерстве обороны страны.

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Благодаря профессиональным действиям летчиков ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было, подчеркнули в ведомстве.

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