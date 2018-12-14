ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
В Минобороны подчеркнули, что нарушений российских границ допущено не было.
Фото: Минобороны РФ
Возле границ Российской Федерации за последнюю неделю были зафиксированы шестнадцать иностранных разведчиков.
Для перехвата летательных аппаратов дважды поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО РФ, сообщили в Министерстве обороны страны.
Благодаря профессиональным действиям летчиков ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было, подчеркнули в ведомстве.