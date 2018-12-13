Удары Су-25 неуправляемыми ракетами уничтожили «противника»: видео

Экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 авиабазы Кант ЦВО, дислоцированной на территории Киргизия, провели учебно-тренировочные полеты в горах Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Более 30 вылетов выполнили летчики Су-25 с элементами сложного пилотажа для нанесения ударов по наземным целям и ухода от ответного удара условного противника», - отметили в ЦВО.

В сообщении указывается, что экипажи истребителей применили около 30 неуправляемых ракет на горном полигоне «Эдельвейс». При этом полеты выполнялись на скоростях 700-750 км/ч и на высоте от 250 метров до 2,5 тысяч метров.

Более 50 человек летного состава и техников было привлечено к учениям, а также задействовано более 10 единиц техники.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На ее вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.