Шойгу возложил венок на могилу неизвестного солдата в Нью-Дели

Венок к вечному огню и могиле неизвестного состава возложил министр обороны России Сергей Шойгу в Нью-Дели.

Монумент был возведен в столице Индии в память о павших на полях Первой Мировой войны.

Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели на заседание межправительственной комиссии по военному сотрудничеству, которое, по словам министра, остается важным аспектом двусторонних отношений. В ходе встречи со своим индийским коллегой Нирмалой Ситхараман, Шойгу заявил о готовности России к долгосрочному военно-техническому сотрудничеству с Индией и объявил о создании рабочей группы по военному сотрудничеству с этой страной.