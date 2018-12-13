Шойгу объявил о создании рабочей группы по военному сотрудничеству с Индией

Рабочая группа по военному сотрудничеству создана в российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Проведена большая работа по изменению структуры межправительственной комиссии. В частности, в ее состав включена отдельная рабочая группа по военному сотрудничеству. Сегодня подпишем соответствующее соглашение», - заявил Шойгу, выступая на заседании межправительственной комиссии.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Дели является основой стратегического двустороннего партнерства. По словам Шойгу, это подтвердили недавние оружейные контракты, заключенные в условиях внешнего противодействия.

Министр, в частности, отметил, что несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и строительство фрегатов проекта 11356.