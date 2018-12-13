Стартовала практическая часть российско-индийских учений «Индра Нэви-2018»

В Бенгальском заливе 13 декабря в районе индийского порта Вишакхапатнам начинается морская часть двустороннего российско-индийского военно-морского учения «Индра Нэви-2018» в котором задействованы корабли Тихоокеанского флота (ТОФ). Главной темой учения обозначено военно-морское взаимодействие двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море.

Флагман ТОФ ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг», большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» покинули Вишакхапатнам, куда прибыли 9 декабря, и взяли курс в район, определенный для проведения учения.

От индийской стороны в совместных учениях задействованы эсминец управляемого ракетного оружия (УРО) «Ранвир», фрегат УРО «Сатпура», корветы «Кадмат», «Кутар» и «Канджар», танкер «Джоти».

Всего к отработке задач на различных этапах «Индры Нэви-2018» будет привлекаться более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран, самолеты и вертолеты ВМС Индии, а также вертолет БПК «Адмирал Пантелеев», сообщили в Минобороны России.

Планируется, что сегодня корабли отработают полеты палубных вертолетов над морем. В ходе полетных операций российские корабли примут на борт вертолеты ВМС Индии. Также запланировано учение по пополнению от танкеров запасов воды и топлива на ходу и совместное ночное тактическое маневрирование.