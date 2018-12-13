Более трехсот призывников отправились служить в престижные научные роты

Более трехсот призывников с различных субъектов Российской Федерации в ходе осеннего призыва были отобраны в научные роты. Семьдесят девять из них отправятся служить в инновационный военный технополис «Эра» в Анапе.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в эти подразделения отправились призывники не только из крупных городов страны, но и из отдаленных от центра регионов. География призыва затрагивает практически всю РФ от Петербурга до Дальнего востока.

В данный момент функционирует шестнадцать научных рот, каждая из которых имеет определенную направленность и специфику. Отбор прошли наиболее талантливые призывники, склонные к научной работе и выбранные представителями научно-исследовательских структур Министерства обороны.

Руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский провел личный прием на базе сборного пункта в Москве. Он пообщался с молодыми людьми и выслушал их пожелания относительно прохождения службы. Отмечается, что наибольшее количество обращений к главе ГОМУ было связано с желанием проходить службу в престижных спортивных или научных ротах, в том числе в ротах технополиса «Эра».