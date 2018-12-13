Над Карибским морем из кабины Ту-160: захватывающие кадры из Венесуэлы

В ходе международного визита делегации ВКС РФ в Венесуэлу летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет над акваторией Карибского моря.

«Звезда» публикует впечатляющее видео из кабины «Белого лебедя». На кадрах видно экипаж ракетоносца, приборную панель самолета, а также вид из кабины на Карибское море.

«Сегодняшние полеты выполнялись планово, мы к ним готовились еще дома на наших аэродромах. В соответствии с запланированным графиком в пять часов утра взлетели», - рассказал командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кабылаш.

Он также отметил, что полет прошел штатно, его продолжительность составила около 10 часов, за которые экипажи пролетели более восьми тысяч километров. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

По словам командира экипажа Ту-160 полковника Павла Бурдакова, полет над акваторией Карибского моря выполнялся со строгим соблюдением Международных правил использования воздушного пространства. Также «Белые лебеди» отработали патрулирование над территорией Венесуэлы.

«В процессе полета перехватов не было. Подходили истребители Боливарианской Республики Венесуэла Су-30 и F-16, которые выполняли патрульное сопровождение», - отметил Бурдаков.

Напомним, два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли 10 декабря в Венесуэлу. Перелет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.