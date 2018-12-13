Воздушный бой под Новосибирском: Ми-24 и «Терминаторы» отразили вторжение «противника»

Летчики отдельного вертолетного полка сразились в воздухе с условным противником. Учения состоялись под Новосибирском.

Согласно легенде тренировки, дежурные смены противовоздушной обороны заметили над регионом вертолетное звено «противника», которое двигалось в сторону стратегического объекта. Для противостояния им были подняты в воздухе ударные Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В.

Для занятия правильного угла атаки летчикам пришлось выполнить сложный пилотаж. После этого пилоты вертолетного полка отработали выход из-под удара, в процессе «уничтожив» противника и высаженный им десант.

Экипажи вертолетов продемонстрировали технику пилотирования, сумели преодолеть ПВО «противника» и поразить его воздушные цели, а перед этим провели воздушную разведку. Для участия в тренировке было задействовано более пяти машин и 25 военнослужащих отдельного вертолетного полка ЦВО.