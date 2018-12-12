Шойгу прибыл в Индию, где обсудит приоритеты российско-индийского ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«В ходе заседания стороны планируют подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи в области развития ВТС», - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По ее словам, «предусматривается также обсуждение практических вопросов наращивания двустороннего взаимодействия в свете договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Индию 4-5 октября текущего года».

«В поездке в Индию министра обороны, наряду с должностными лицами военного ведомства, сопровождает представительная делегация руководителей военно-промышленного комплекса (ВПК) России», - сказала Марковская.

Она также сообщила, что протокол, который планируется подписать по окончании заседания, определит перспективные направления взаимодействия и конкретизирует пути реализации намеченных проектов.

РИМПК по ВТС была организована в соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 3 октября 2000 года. Комиссия собирается один раз в год поочередно в Москве и Нью-Дели, ее состав утверждается распоряжениями правительства сторон.

Ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма сообщил, что в ходе визита Сергея Шойгу будут обсуждаться новые проекты в сфере ВТС, работа центров по обслуживанию военной техники российского производства.

«Задача предстоящей совместной комиссии - сделать обзор прогресса в этих сферах сотрудничества и определить новые приоритеты. Они будут включать новые проекты, а также совместные исследования в области развития, разработки и производства вооружения и военной техники», - сказал посол.

По словам дипломата, России будет предложено стать партнером программы «Делай в Индии».

«Сейчас Россия и Индия являются крупными военными державами. У нас есть свои собственные мощности. Задача, которая стоит перед нами - это вывести наши отношения на новый уровень. А именно выйти за рамки отношений, основанных на принципе "продавец-покупатель", к совместным разработкам и производству, а также к тому, чтобы использовать сильные стороны друг друга для более тесного сотрудничества», - сказал посол.

По его словам, в ходе визита Шойгу будет обсуждаться вопрос о работе в Индии центров по обслуживанию российской военной техники.