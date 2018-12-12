Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу прибыл в Индию, где обсудит приоритеты российско-индийского ВТС

Наталья Вальханская
22:03 12.12.2018
Главы военных ведомств РФ и Индии планируют подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи в области развития ВТС.
Шойгу прибыл в Индию, где обсудит приоритеты российско-индийского ВТС
Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«В ходе заседания стороны планируют подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи в области развития ВТС», - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По ее словам, «предусматривается также обсуждение практических вопросов наращивания двустороннего взаимодействия в свете договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Индию 4-5 октября текущего года».

«В поездке в Индию министра обороны, наряду с должностными лицами военного ведомства, сопровождает представительная делегация руководителей военно-промышленного комплекса (ВПК) России», - сказала Марковская.

Она также сообщила, что протокол, который планируется подписать по окончании заседания, определит перспективные направления взаимодействия и конкретизирует пути реализации намеченных проектов.

РИМПК по ВТС была организована в соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 3 октября 2000 года. Комиссия собирается один раз в год поочередно в Москве и Нью-Дели, ее состав утверждается распоряжениями правительства сторон.

Ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма сообщил, что в ходе визита Сергея Шойгу будут обсуждаться новые проекты в сфере ВТС, работа центров по обслуживанию военной техники российского производства.

«Задача предстоящей совместной комиссии - сделать обзор прогресса в этих сферах сотрудничества и определить новые приоритеты. Они будут включать новые проекты, а также совместные исследования в области развития, разработки и производства вооружения и военной техники», - сказал посол.

По словам дипломата, России будет предложено стать партнером программы «Делай в Индии».

«Сейчас Россия и Индия являются крупными военными державами. У нас есть свои собственные мощности. Задача, которая стоит перед нами - это вывести наши отношения на новый уровень. А именно выйти за рамки отношений, основанных на принципе "продавец-покупатель", к совместным разработкам и производству, а также к тому, чтобы использовать сильные стороны друг друга для более тесного сотрудничества», - сказал посол.

По его словам, в ходе визита Шойгу будет обсуждаться вопрос о работе в Индии центров по обслуживанию российской военной техники.

«В Индии мы готовы создавать такие условия с участием российских производителей оригинального оборудования, которые сделают цепочку поставок и обслуживания более эффективной. Уверен, что переговоры в Нью-Дели позволят нам приблизиться к достижению к этой цели», - сказал дипломат.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.12.2018, 15:52
Селфи с Марса: зонд InSight сфотографировал себя на Красной планете
Дата12.12.2018, 17:37
«Юнармия» проведет первый конкурс лидеров
Дата12.12.2018, 12:58
Овечкин обошел Буре по количеству хет-триков в НХЛ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата12.12.2018, 20:15
Сердце «младшего брата» Су-57: разработчик об авиадвигателях будущего
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:49 Спорт
ЦСКА в первом тайме матча ЛЧ громит «Реал» в Мадриде
21:42 В стране и мире
Видео
«Звезда» публикует видео с места взрыва в Назрани
20:10 В стране и мире
Видео
Драка сотрудников МФЦ в Москве попала на видео
18:21 Спорт
Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления легких
17:58 В стране и мире
Видео
В течение 12 часов: почему Мэй ждут вотум недоверия и отставка
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Жительницу Первоуральска затравили из-за участия в конкурсе красоты
Видео
Су-57 против F-35: военный эксперт рассказал, кто победит в гипотетическом бою
Видео
Путин повысил пенсии военнослужащим
Получившего серьезные травмы ведущего НТВ ночью выставили из больницы в Мюнхене
Видео
Басурин сделал экстренное заявление для жителей ДНР и ЛНР
Отшельница Агафья отправила сигнал о помощи
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.