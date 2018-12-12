Начальник Генштаба России встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО
Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки.
Фото: Минобороны РФ
Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Кертис Скапарротти провели встречу в Баку.
Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности.
Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности.
Стороны проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки.
Подтверждена заинтересованность в поддержании контактов.