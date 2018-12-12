Венесуэла может принять конкурс «Снайперский рубеж»

Конкурс «Снайперский рубеж» Армейских международных игр - 2020 может пройти в Венесуэле. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

«В ходе двусторонних встреч заинтересованность проявили: Куба - к военным играм в целом, Япония - к участию в конкурсе "Аварийный район". Венесуэла предложила в 2020 году провести на своей территории конкурс "Снайперский рубеж"», - заявил Бувальцев на заседании, посвященном проведению Армейских международных игр - 2019.

Он добавил, что запланировано проведение встреч для обсуждения участий в играх с представителями оборонных ведомств Сингапура и Филиппин.

Генерал Бувальцев напомнил, что прием заявок идет до 1 мая 2019 года. На данный момент заявки подали уже 32 страны. Армейские международные игры - 2019 пройдут с 3 по 17 августа 2019 года на 24 полигонах 10 стран.

В следующем году игры впервые пройдут на территории Индии, Монголии и Узбекистана. Всего запланировано проведение 32 состязаний, в том числе четырех новых: конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование «Аварийный район», соревнований горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш», которые пройдут с 18 по 21 февраля, конкурса конных подразделений «Конный марафон» и соревнований подразделений специального назначения «Полярная звезда».