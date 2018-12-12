Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала
Указом президента России очередное звание также присвоено начальнику штаба ЦВО.
Фото: PalladaVMF, facebook
Звание адмирала присвоено командующему Балтийским флотом Александру Носатову. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить воинское звание адмирала Носатову Александру Михайловичу», - говорится в указе.
Также этим указом российский президент присвоил звание генерал-полковника начальнику штаба Центрального военного округа Евгению Устинову.