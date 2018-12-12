Межгород без роуминга: связисты на учениях заключили в одну сеть шесть регионов РФ

Подъем по тревоге произошел в подразделениях связи сразу в шести регионах РФ. Военнослужащие получили задачу обеспечить устойчивой и непрерывной связью командование общевойсковой армии и подчиненных им сил.

На учениях специалисты развернули полевые подвижные пункты, мобильные радиостанции и автоматизированные средства управления войсками «Акация». Всего было выполнено больше 200 различных задач.

Современное оборудование позволило наладить связь между военными Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Курской и Московской областей. Связисты отработали также защиту полевых пунктов от диверсантов. Всего к тренировке привлекли полтысячи военнослужащих.