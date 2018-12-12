Техника в цифрах: в Минобороны подвели итоги поступлений за 2018 год

В Вооруженных силах России подвели итоги уходящего 2018 года. Министерство обороны РФ опубликовало инфографику, посвященную военной технике, поступившей в войска за этот период.

В целом по итогам года ВС РФ на 95% укомплектованы личным составом и на 98% обеспечены вооружением. Количество исправной техники – 94%, а уровень оснащенности армии современными образцами оружия составляет 62%.

В Военно-морской флот России за год поступило 26 боевых кораблей. В их числе фрегат «Адмирал Горшков», большой десантный корабль «Иван Грен», ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мытищи», судно связи «Иван Хурс» и многие другие.

Доля оснащенности Ракетных войск стратегического назначения современными комплексами составила 70%. В их числе, помимо прочего, в этом году поступили 45 единиц вооружения для комплексов «Ярс» и девять межконтинентальных баллистических ракет.

В ВКС РФ поступило более ста единиц новой противовоздушной и противоракетной техники, 14 единиц космической техники, а также более ста самолетов. Эти цифры не учитывают поступления модернизированной техники, которые составили около 60 единиц для ПВО и ПРО и более 330 единиц авиации.