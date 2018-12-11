В России испытают новое артиллерийское оружие десанта «Дрок»

В 2019 году перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск пройдут государственные испытания новейшей минометной системы, предназначенной для поддержки десантно-штурмовых подразделений ВДВ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самоходный миномет «Дрок», выполненный на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ», будет обладать уникальными характеристиками по огневой мощи и дальности стрельбы, уточнили в военном ведомстве.

Новое высокомобильное артиллерийское оружие десанта будет вести стрельбу обычными и новыми с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом минами из боевого отделения машины, в которой предусмотрена возможность выноса миномета и стрельба с грунта.

Испытания нового оружия, разработанного в интересах артиллерии ВДВ, будут проходить сразу на нескольких полигонах Министерства обороны России.

Это будет одна из первых новейших разработок, созданных в интересах артиллерийских подразделений ВДВ, которая значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых подразделений.

