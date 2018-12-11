Российские Ту-160 будут участвовать в совместных учениях в Венесуэле

Российские стратегические ракетоносцы, прибывшие во вторник, 10 декабря в Венесуэлу, проведут совместные учения с военными латиноамериканской страны. Об этом сообщил министр обороны Республики Владимир Падрино Лопес.

Глава военного ведомства Венесуэлы добавил, что на совместные российско-венесуэльские учения прибудет делегация из России, задачей которой будет оптимизация использования военными вооружения из РФ, пишет El Universal. Сообщается, что в рамках учений запланированы совместные полеты, другие подробности проведения тренировок не уточняются.

Лопес подчеркнул, что «никто в мире» не должен бояться присутствия в его стране самолетов ВКС РФ, поскольку Каракас и Москва – «это строители мира, а не войны».

Ранее стало известно, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 вылетели из аэродромов на территории РФ и преодолев расстояние в десять тысяч километров, прибыли 10 декабря в венесуэльский международный аэропорт Майкетия.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. В Министерстве обороны России отметили, что на отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.