Опубликованы кадры скоростной стрельбы из минометов «Сани»

Скоростная стрельбы из минометов «Сани» стартовала на Николо-Александровском полигоне в Ставропольском крае. Местные мостострелки сражаются за право участовать в конкурсе Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня».

Военнослужащие проводят гонки на автомобилях «КамАЗ». Они преодолевают различные препятствия и поражают цели из минометов. Дальность поражения, по условиям конкурса, составляет 1500 метров.

На развертывание миномета и поражение одной мишени военнослужащим отводится не больше пяти минут, а чтобы прицелиться у них есть только карта, компас, бинокль и радиостанции.

По итогам соревнований определятся три минометных подразделения, которые отправятся на второй этап конкурса.