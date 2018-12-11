Наведение ракет и противоогневой маневр: кадры учений расчетов «Искандер-М»

Под Оренбургом прошли первые крупные учения с участие оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Тренировка была посвящена управлению ракетными ударами.

Согласно легенде учений, военнослужащие поднялись по тревоге и совершили марш в указанный район. Там им предстояло оперативно оборудовать стартовые позиции и зарядить пусковые установки, а после исполнить наведение ракет на цели.

После выполнения этих задач ракетчики совершили противоогневой маневр. Его цель состояла в уходе от возможного ответного огня условного противника.

В маневрах на Тоцком полигоне в Оренбургской области приняли участие более 500 ракетчиков 2-й общевойсковой армии. Они стали частью подготовки к масштабным стратегическим учениям «Центр-2019».