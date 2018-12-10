«Белый лебедь» в Венесуэле: «Звезда» публикует кадры приземления Ту-160

Корреспондент «Звезды» встретил стратегические ракетоносцы Ту-160 в международном аэропорту Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.

В ходе полета летчики дальней авиации ВКС РФ преодолели более 10 тысяч километров.

В торжественных мероприятиях по встрече российских экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном аэропорту Майкетия принял участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес, а также представители посольства РФ в Боливианской Республики Венесуэла.

«10 декабря 2018 года два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил прибыли в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла», - сообщили в Минобороны.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

В военном ведомстве также отметили, что на отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.