Замминистра обороны РФ обсудил со своем коллегой из Финляндии вопросы безопасности

В Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны России генерал-полковника А.В.Фомина со статс-секретарем заместителем Министра обороны Финляндии Ю.Юусти.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке, включая проблематику Договора о РСМД. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Встреча прошла в деловом ключе. Стороны договорились продолжить контакты для обсуждения актуальных вопросов безопасности и взаимодействия по военной линии.

Фомин проинформировал Юусти об оказываемой сирийскому правительству гуманитарной помощи и о решении вопросов возвращения в страну беженцев, в том числе из европейских стран.

Заместитель Министра обороны России пригласил финскую сторону принять участие в VIII Московской конференции по международной безопасности в апреле 2019 г. в Москве.