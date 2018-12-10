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Минобороны сообщило о перелете самолетов дальней авиации ВКС РФ в Венесуэлу

Анастасия Евдокимова
19:53 10.12.2018
В ходе полета экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 преодолели более 10 тысяч километров.
Минобороны сообщило о перелете самолетов дальней авиации ВКС РФ в Венесуэлу
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тысяч километров. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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