Минобороны сообщило о перелете самолетов дальней авиации ВКС РФ в Венесуэлу

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тысяч километров. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.