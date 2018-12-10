Экипажи МиГ-31 Тихоокеанского флота провели командирские полеты на Камчатке

На Камчатке в соответствие с планом боевой подготовки летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота провели командирские полеты.

Основная цель командирских полетов заключается в выработке методики обучения летного состава и поддержании его летных навыков, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«В течение недели командиры различных степеней на истребителях выполняли наиболее сложные упражнения в рамках курса боевой подготовки: решение задач по предназначению в сложных погодных условиях, в дневное и ночное время суток, пилотирование над морской акваторией при отсутствии ориентиров на воде, выполнение посадки по приборам», - сообщили в пресс-службе.

Также экипажи МиГ-31 отрабатывали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме при выполнении взлета, захода на посадку и ухода на второй круг.

Кроме того, были проверены методические навыки всего летного инструкторского состава истребительной эскадрильи.