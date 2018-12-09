На лыжах под прикрытием «Тигра»: горные мотострелки уничтожили «боевиков» в Тыве

Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, которые дислоцируются в Республике Тыва, приняли участие в учениях на полигоне Кара-Хаак. Они научились совершать рейдово-поисковые действия на лыжах.

По легенде учений мотострелки получили разведданные об условном противнике с БЛА, а также совершили марш на лыжах, используя бронеавтомобили «Тигр-М СпН» и снегоходы. В частности, военнослужащие крепились к технике канатной веревкой, после чего передвигались по горной местности.

После этого личный состав оценил обстановку и провел налет на группы «боевиков», используя при этом штатное стрелковое оружие.

Около тысячи военнослужащих были задействованы в тактических учениях с привлечением более 100 единиц военной и специальной техники.