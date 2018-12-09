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Экипажи Су-35 уничтожили условного противника в небе над Карелией

Дмитрий Семенов
19:01 09.12.2018
Новейшие истребители авиационного полка Западного военного округа готовились к участию в конкурсе «Авиадартс».
Экипажи Су-35 уничтожили условного противника в небе над Карелией
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Экипажи новейших истребителей Су-35 авиационного полка Западного военного округа в Республике Карелия выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба ЗВО.

В ходе занятий летчики отработали задачи боевой готовности, пилотирование по заданному маршруту, выполнили уход от средств поражения условного противника, потренировались во взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на определенном участке полосы.

Кроме этого, были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника, техника одиночного и группового пилотирования, элементы воздушной навигации.

Полеты выполнялись в дневное и ночное время. Всего за летную смену летчиками-истребителями было выполнено более 20 самолетовылетов. Как сообщает пресс-служба, учебно-тренировочные полеты, наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей, являются одним из этапов подготовки к их участию в отборочном этапе конкурса «Авиадартс».
 

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